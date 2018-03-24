CNN: Совет национальной безопасности США рекомендует Трампу выслать из страны российских дипломатов

Совет по национальной безопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, передает Европейская правда.

По информации телеканала, Трамп обдумывает подобное решение и ещё не определился, сколько дипоматов покинут США.

«Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это вероятно, произойдет в начале следующей недели», — заявляет источник.

Как известно, 4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.