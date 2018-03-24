Супер-премьерство является «гарантией» Сержа Саргсяна в случае усиления давления в отношениях с Западом: «Жаманак»

Казалось бы, что это действительно так, тем более, что заметно закрывается деятельность властей по нескольким процедурным аспектам. Но обладает ли Саргсян, в широком смысле, ресурсом для создания замкнутой власти и закрытой системы, утверждения жесткой системы, чтобы иметь возможность пренебрегать требованиями Запада в этом вопросе и не учитывать их? Нет, потому что это проблема безопасности, потому что без отношений с Западом Серж Саргсян не сможет сдерживать Азербайджан, Россия в этом смысле надежна, если имеется западная альтернатива, иначе полагаться на Россию не получится, и Серж Саргсян это хорошо знает.

Следовательно, супер-премьерство сколько бы в режиме реальной политики не служило для сдерживания общества, тем не менее, несомненно, есть и другие цели или функции, если речь идет именно об этом варианте, а не о премьер-министре, несущем бремя политической ответственности. Супер-премьерство является «гарантией» Сержа Саргсяна в случае усиления давления в отношениях с Западом, когда от него будут ожидать более динамичных действий как в борьбе с коррупцией, так и в вопросе системных реформ. У Сержа Саргсяна нет ресурсов, чтобы противостоять более сильным и решительным требованиям Запада, он также осознает неразумность таких шагов. Соответственно, он должен приобрести рычаги для преодоления внутреннего сопротивления именно возглавляемой им же самим системы, которые он, конечно же, применит в случае необходимости, когда ему придется выбирать между Западом и своими партнерами по системе.

Арам АМАТУНИ

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»