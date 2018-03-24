«На Южном Кавказе Россия продолжит удерживать Азербайджан и Армению в статусе «заложника»: «168 жам»

«На Южном Кавказе Россия продолжит удерживать Азербайджан и Армению в статусе «заложника». Я думаю, что Соединенные Штаты начнут проявлять здесь свою политику иным образом, которая может как-то умиротворит обстановку в Карабахском регионе, но для этого также нужна политическая воля сторон. Они, сами конфликтующие стороны, тоже пользовались неразрешенной конфликтной ситуацией, решали внутриполитические проблемы, не пытались ограничить влияние России, которое действительно было мощным.

Армения сама поставила себя в безвыходную ситуацию, сориентировав свою внешнюю политику на все 100 процентов на Россию, чего в таком объеме не сделала ни одна другая страна-член ЕАЭС. Другими словами, существует также проблема политики Армении, хотя и есть попытки вести также некоторое сотрудничество и с Западом, которое, помимо реформ, может стать хорошим инструментом в переговорах с Россией», – рассказал в беседе с нами российский оппозиционный деятель Андрей Пионтковский, комментируя российскую политику по Карабаху.

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»