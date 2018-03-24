Место считать деньги – ваш собственный карман

В годы моего юношества существовали так называемые «цеховики» – полулегальные предприниматели того времени. Среди этих людей были любители острых ощущений, которые разжигали огонь для шашлыка 25-рублевыми банкнотами: это составляло, к примеру, четверть моей «ленинской стипендии». Конечно, эти люди действовали в рамках своих представлений о прекрасном и правильном. Но когда их поведение обсуждалось с выплескиванием излишне бурных эмоций, это мне казалось удивительным. Если человек заработал свои 25 рублей, никому не навредив, то он может порвать эту бумажку и выбросить в урну. Если он украл или взял взятку, что то же самое, а потом эти деньги раздал бедным, то он все равно остается преступником.

Вообще разговоры о том, сколько у кого денег, имеют смысл только в том случае, когда речь идет о государственных должностных лицах и их близких. Эта категория граждан пользуется общественным ресурсом, живет за счет нас – налогоплательщиков, и естественно, что каждый метр или копейка их имущества должны находиться в центре внимания общества и журналистов.

В остальных случаях разговоры касательно того, сколько у кого денег, и, тем более, как он их расходует, мне кажутся, по крайней мере, мещанством и во многих случаях неуместным разжиганием социальных страстей. Потому что любое обсуждение имущества богатых почти неизбежно перерастает в жалобы на «несправедливость жизни» («чтобы ей пусто было, судьбе-злодейке»), а отсюда прямой путь к инертному и «просительному» отношению к жизни.

…Не все журналисты смыслят в футболе, и это естественно: необязательно быть специалистом во всех сферах. Но когда перед тобой оказывается Генрих Мхитарян, велик соблазн обратиться к нему с вопросом. И поскольку трудно найти интересную тему для материала, можно спросить… о его деньгах и инвестировании в бизнес. (Это явно не тот случай, когда можно сомневаться в происхождении денег – в Британии футболистам уж точно платят «белую» зарплату). Ответ футболиста хотя и был в мягких тонах и с улыбкой, но достаточно резким: «А какое вам до этого дело?».

Единственное и лучшее место считать деньги – это ваш собственный карман.