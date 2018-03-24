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14:33 | Март 24 2018

Навальный назвал декана МГУ «ослом» за заявление, что «мужчина может положить руку на голую коленку женщины»

Навальный назвал декана МГУ «ослом» за заявление, что «мужчина может положить руку на голую коленку женщины»

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков спровоцировал скандал, выступив в ходе лекции в Новосибирском государственном университете (НГУ) в поддержку Леонида Слуцкого и заявив, что «депутат может положить руку на коленку или любое место». Об этом передает ВВС.

Из-за высказываний Третьякова часть студентов покинула аудиторию. Как сообщают СМИ, слушатели лекции потребовали объяснений у руководства вуза. Слова Третьякова вызывали бурное возмущение и в социальных сетях.

Несколько журналисток ранее открыто обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах, однако комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в его поведении.

Русская служба Би-би-си собрала самые характерные высказывания Третьякова на лекции и обратилась за комментарием к его коллеге по МГУ.

Что сказал Третьяков на лекции

  • «Любой нормальный мужчина в определённых обстоятельствах, а именно — в замкнутом помещении, делал бы то же самое. Вы думаете, кабинет отличается чем-то от спальни?»
  • «Я очень хорошо знаю Леонида Слуцкого. Любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщине, или если она в брюках была, или на какое-нибудь другое место. Я не исключаю этого. Не все так подготовлены к современной толерантности. И в наше время были те, кто долго пудрил мозги девушке, прежде чем попытаться совершить… поцеловать ее. Но были и прямолинейные люди, которые сразу пытались поцеловать. Я в этом ничего дурного не вижу.
  • Журналистки эти действуют по шаблонам, которые на Западе. А что ж вы пять лет назад об этом не рассказали? Из-за вашего молчания Слуцкий сейчас возглавляет комитет по международным делам и Кремль его не может оттуда изгнать. Я записи не слушаю такие, я порнографию видел. А там звук пощёчины есть? А какого же хрена, если он её домогался? Именно так должна вести себя девушка в такой ситуации.
  • Любой мужчина в определённом возрасте начинает домогаться разных женщин. Одно из домогательств заканчивается свадьбой, потом рождаются дети. Вы родились, я так понимаю, таким же образом. (цитаты по порталу batenka.ru)

Что Третьяков сказал потом

После начавшегося скандала Третьяков отказался комментировать СМИ свою позицию. Чуть более содержательным получился его разговор с изданием Insider.

— То есть до тех пор, пока вы не отдохнете, можно считать, что вы подтверждаете все, что выложено?

— Какие слова? Я их не видел.

— Слова о том, что «любой нормальный мужчина может положить руку на коленку женщины».

— А то, что мужчина может положить руку на коленку женщины, это что, для вас открытие?

— А если мужчина положит руку на коленку вашей жене?

— Так. Вы откуда, из какой редакции? Я вообще с вами разговаривать не хочу. Вы возьмите свою жену и экспериментируйте. Вы сами провокатор!

Комментарий коллеги Третьякова Ивана Засурского, заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ

Я знаю Третьякова лично, и я могу сказать, что я ни разу не слышал никаких жалоб на него. И в этом смысле я отношусь к этому как к [части] франкофонной традиции. Виталий же по-французски говорит, а там [во Франции] всегда, как начнется в Америке или где-то еще очередная борьба за чьи-нибудь права, обязательно публикуется [например] письмо Катрин Денев или что-то такое: нет, мужчины должны остаться мужчинами, нельзя убирать игру из отношений.

Еще раз хочу подчеркнуть, что, насколько мне известно, сам Виталий Товиевич ни разу не дал повода для обвинений, хотя у него в редакциях работало много молодых девушек. И никогда в жизни не пришло бы в голову ожидать, что он может что-то такое требовать или приставать.

Я думаю, в этом смысле есть определенная трагедия в том, что в России до сих пор люди с усмешкой, с щепоткой соли относятся к историям о сексуальных домогательствах на Западе. Есть такая поговорка — не пустишь в дверь, в окно залезет — и теперь из этой темы возникла очень большая серьезная история, которая имеет реальные последствия для Государственной думы.

Пора уже написать в России эти коды, которые объяснят людям, чем все-таки нормальное человеческое поведение отличается от приставания на работе. Люди очень наивно к этому относятся, потому что это всегда обсуждалось с усмешкой, и никогда никому в голову не приходило всерьез задуматься о том, что же можно все-таки сделать, чтобы в России появилось понятное всем правовое этическое поле.

Слова Третьякова — это мужская бравада для молодых студенток, ну он же мужчина в конце концов. Нужно по-человечески к таким вещам, мне кажется, относиться. Сейчас есть две разные истории, с одной стороны нельзя поощрять приставания, а с другой, плохо начинать травлю.

Нужно просто эту ситуацию перевести в позитив, а позитив только один — нам нужны реальные этические кодексы по тому, как люди себя должны вести. И нужно обсуждение общественное, и прекрасно, что у нас есть повод, должно произойти небольшое мировоззренческое изменение.

Фото — ВВС

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Рубрики: Международные

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