Турнир претендентов в Берлине: еще одно поражение Ароняна белыми

Накануне завершился 11-ый тур в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Берлине.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян белыми проиграл россиянину Карякину. Остальные три партии — Каруана-Крамник, Со-Мамедъяров, Лижень-Грищук — завершились вничью.

По итогам 11 туров расположение сильнейших гроссмейстеров в турнирной таблице таково: лидирует Каруана с 7 очками, за ним с 6.5 очками следует Мамедъяров, 6 очков у Карякина, 5.5 — у Грищука, по 5 очков — у Лиженя и Крамника, 4.5 — у Со, а с 3.5 очками Аронян замыкает таблицу.

Сегодня вечером состоятся партии 12-го тура, и Левону Ароняну предстоит игра черными с Грищуком.