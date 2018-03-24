Эммануэль Макрон: отравление в Солсбери было нападением на суверенитет ЕС

Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии было нападением на европейский суверенитет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

«Мы рассматриваем это нападение как серьезный вызов нашей безопасности и атаку на европейский суверенитет. Это требует скоординированного, решительного ответа от Европейского Союза и его государств-членов», — сказал Макрон.

Как известно, лидеры стран Евросоюза согласились с оценками Великобритании в том, что за отравление Солсбери, вероятно, ответственна Российская Федерация.

Евросоюз отозвал своего посла в Москве Маркуса Эдерера «для консультаций».

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, свидетельствующих о разработке и накоплении Россией вещества «Новичок», которое использовали для отравления.

Фото — Sky News