Союз кинематографистов Армении строго осуждает действия турецких властей: заявление

Заявление Союза кинематографистов Армении

Как нам стало известно, власти Турции запретили показ армяно-иранского фильма «Ева» в рамках XIII Международного передвижного кинофестиваля женского кино «Flimmor» в Стамбуле, представив в качестве аргумента требование властей другой страны – Азербайджана, связанное со съемкой части фильма «Ева» на территории Республики Арцах.

Сожалеем, что турецкие власти, являясь непосредственными носителями последовательной бесперспективной политики Азербайджана, непозволительно политизируют культурные контакты, грубо вмешиваются в дела международного кинофестиваля, применяют цензуру и ограничивают свободу искусства в мире кино.

То разочаровывающее обстоятельство, что и азербайджанские, и оказавшиеся в заложниках азербайджанских властей турецкие власти не понимают, что культурное взаимодействие, культурный диалог сегодня в мире являются составляющей частью властвующей в мире системы ценностей и такого рода действиями они ставят себя вне культурной карты мира.

Азербайджан продолжает осуществлять одну политику – препятствовать любому явлению, которое каким-либо образом имеет отношение к Республике Арцах, не понимая, что эта политика обречена и не имеет будущего, а Республика Арцах свободна в деле осуществления своей политики, в том числе и культурной.

Для деятелей кино и общества Армении непозволителен и непонятен этот подход, так как в рамках самых разных кинофестивалей, проходящих в Армении, демонстрировались и турецкие, и азербайджанские фильмы, как совместные, так и исключительно местного производства.

Власти Армении никогда не становились препятствием, не устанавливали цензуру в сфере культурного сотрудничества, не препятствовали становлению культурного диалога, не ограничивали право мира кино – смотреть, познавать, понимать все то, что происходит в мире кинокультуры.

Строго осуждая подобные действия властей Турции, мы призываем их воздержаться от недальновидного и бесперспективного использования в политических целях искусства, в данном случае, кино и международного кинофестиваля, не держать общественность в атмосфере ксенофобии, что может поставить под серьезную угрозу дальнейшее культурное сотрудничество.