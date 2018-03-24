Армянский патриарх Иерусалима обратился в Конституционный суд Турции

Армянский патриархат Иерусалима ранее для возвращения принадлежащих ему поместий обратился в Конституционный суд Турции.

Патриархат имел в свое время в Стамбуле множество поместий, которые после 1973 года были экспроприированы государством. Для восстановления своих прав Армянский патриархат Иерусалима вел юридическую борьбу в разных судах Турции. Поскольку ему до сих пор не удалось добиться никаких результатов, патриарх Иерусалимский архиепископ Нурхан Манукян обратился в Конституционный суд.

Отметим, что ранее власти Турции упразднили фонд «Сурб Акоб», представляющий патриархат. Патриархат Иерусалима и фонд «Сурб Акоб» в действительности тот же орган, так как в официальном названии патриархата на английском языке написано «Saint James», а на арабском «Маар Акоб». Кроме того, председателем фонда считается действующий патриарх. Это – явление, которое не совсем понятно для властей Турции, которые считают официально вышеупомянутый фонд упраздненным.

Правозащитник патриархата Али Эльбейлоглу подчеркивает, что невозможно считать фонд «Сурб Акоб» упраздненным, когда он под тем же названием существует на международной правовой площадке.

Кроме того, так как патриархат Иерусалимский является учреждением, действующим за рубежом, власти Турции не могут принимать решение относительно существования этой структуры.

Из сообщения адвоката становится ясно, что патриарх Нурхан требует восстановить право собственности в отношении более 100 поместий, которые в свое время принадлежали фонду «Сурб Акоб».

Напомним, что недавно в рамках судебных процессов с целью обсуждения документов патриарх Норхан посетил Стамбул.

Источник – Agos