Национальное Собрание приняло пакет законопроектов о структуре и деятельности правительства

Национальное собрание Армении в пятницу во втором и окончательном чтении приняло пакет законопроектов о структуре и деятельности правительства, передает Радио Азатутюн.

Представитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян заявил, что форма парламентского управления, установленная в результате конституционных изменений, сейчас ограничивается законодательными изменениями. «Вот как происходит, что в Армении выявляется фальшивая парламентская система. По сути, нынешние власти не имели целью вести страну по пути парламентской формы правления, и этот процесс сегодня очевидным образом проявляется».

Согласно представленной структуре правительства, руководителей силовых структур назначает премьер-министр, и он же отвечает за действия этих сил.

Фракция «Елк» предложила превратить Полицию и Службу национальной безопасности в министерства, чтобы министры несли ответственность за деятельность структур. Между тем, в правящей Республиканской партии Армении настаивают на том, чтобы ответственность нес премьер-министр.

Председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Геворг Костанян, отвечая на заявления оппозиции о создании института «супер премьер-министра», заявил, что те, кто употребляют этот термин, к сожалению, не признают, что широкие полномочия также подразумевают ответственность. «И с этой точки зрения мы создаем должность не супер премьер-министра – я просто использую этот термин, поскольку его многие используют, — а премьера, который несет полную политическую ответственность перед своим народом, перед парламентом».

Марукяна эти заявления не убедили. Оппозиционный депутат заявил, что они также не согласны с проведением закрытых заседаний правительства, но их предложение о проведении открытых заседаний кабмина было отклонено.

По утверждениям представителей правящей партии, работа по данной модели является более эффективной.

Министр юстиции Давид Арутюнян коснулся обвинения в создании ложной парламентской системы, заявив, что это «ложное мнение».