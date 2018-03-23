Карен Карапетян с представителем российской корпорации «ВИС» обсудил возможности ее участия в строительстве автомагистрали «Север-Юг»

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял делегацию во главе с членом совета директоров российской корпорации «ВИС» Сергеем Ромашовым.

На встрече были обсуждены вопросы реализации в Армении программ развития инфраструктур. В частности, были рассмотрены возможности участия российской корпорации в программах строительства участка Сисиан-Каджаран автомагистрали «Север-Юг», а также сооружения водохранилищ.

Премьер-министру был представлен проведенный в направлении осуществления программ анализ и его детали. Стороны договорились подписать протокол о создании рабочей группы и комитета с целью обсуждения в их рамках дальнейших шагов, направленных на реализацию программ. Комитет возглавит Премьер-министр РА.

Карен Карапетян подчеркнул, что Правительство придает важное значение развитию инфраструктурных программ и готово к тесному сотрудничеству с российской корпорацией, добавив, что оно может стать хорошим примером взаимодействия между государством и частным сектором.

Справка. Группа «ВИС» – российский многопрофильный холдинг, реализующий крупные инфраструктурные проекты. На сегодняшний день Группа является одним из лидеров российского рынка государственно-частного партнёрства. Холдинг инвестирует собственные средства в создание социальных, транспортных и коммунальных объектов.

Пресс-служба Правительства Армении