Социальный ролик Союза армян Украины – в программе 71-го Каннского кинофестиваля: видео

Ролик Союза армян Украины приуроченный к памяти Геноцида армян под названием “Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне” отобран для участия в престижном, уже 71-м Каннском кинофестивале.

Как передает AnalitikaUA.net, работу покажут в рамках внеконкурсной программы CANNES SHORT FILM CORNER в зале “Palais de festival”, а выставлена она будет в украинском павильоне кинорынка.

В пресс-службе Союза армян Украины напомнили, что ранее ролик уже принимал участие в международных кинофестивалях. В частности на фестивале социальной рекламы Molodiya Festival работа заняла почетное третье место.

Режиссерами анимации выступили наш соотечественник Андраник Берберян и его коллега Андрей Лидаговский. Ранее Андраник отмечал важность этой работы и тот факт, что она была положительно принята на всех платформах.

Напомним, это уже второй социальный ролик на тему геноцида армян. Первый был презентован 2016-м году.

Как ранее сообщал AnalitikaUA.net, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна за два года установлены более 10 хачкаров в разных регионах страны, еще 10 хачкаров уже находятся в Украине, и начался процесс их установки в разных городах.