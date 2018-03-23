Лидеры ЕС осудили Турцию за незаконные действия в Эгейском море и солидарны с Грецией и Кипром

Лидеры стран Европейского Союза осудили незаконные действия Турции в Восточном Средиземноморье и Эгейском море и подчеркнули свою полную солидарность с Кипром и Грецией. Об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

«Европейский совет срочно призывает Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на изучение и эксплуатацию своих природных ресурсов в соответствии с законодательством ЕС и международного права», — говорится в выводах.

Лидеры ЕС напомнили Турции об обязательствах уважать международное право и добрососедские отношения и призвали нормализовать отношения со всеми государствами-членами ЕС, включая Республику Кипр.

«Европейский совет выразил серьезную обеспокоенность по поводу длительного задержания граждан ЕС в Турции, включая двух греческих солдат, и призывает к скорейшему и положительному решению этих вопросов в диалоге с государствами-членами», — говорится в документе.

Напомним, Турция выступает против бурения в Средиземном море, заявляя, что это нарушает права турок-киприотов на природные ресурсы Кипра.

23 февраля турецкие военные корабли устроили преследование разведывательного судна итальянской нефтегазовой компании ENI в исключительной экономической зоне Кипра и угрожали потопить его.

Турецкие военные корабли несколько недель блокируют в Средиземном море буровую установку итальянской энергетической компании ENI, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.

В Анкаре заявляют, что поиск газа ограничивает права турок-киприотов на ресурсы острова.