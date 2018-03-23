Лондонский «Арсенал» поздравил Генриха Мхитаряна в связи с признанием лучшим футболистом Армении седьмой год подряд

Лондонский «Арсенал» поздравил полузащитника и капитана нашей национальной сборной Генриха Мхитаряна, который в декабре 2017 года был признан лучшим футболистом Армении – в 8-ой раз в своей карьере и 7-ой год непрерывно.
Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба
Генрих Мхитарян 22-го марта получил приз лучшему футболисту Армении 2017-го года. Мероприятие состоялось в футбольной академии, где в эти дни сборная Армении проводит сбор.
«Наши поздравления Генриху Мхитаряну – он признан лучшим футболистом Армении в 2017 году. Хотя этот результат мало кого удивил — «канонир» является капитаном национальной команды и ее лучшим бомбардиром (25 голов в 70 матчах). При этом Генрих получает данный приз седьмой год подряд, и восьмой – в карьере», – говорится в сообщении «Арсеналa».
Фото — из официального сайта «Арсеналa»