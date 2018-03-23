У Армении самый высокий показатель смертности в уголовно-исполнительных учреждениях: SPACE

Совет Европы опубликовал новый статистический отчет (SPACE) о ситуации в пенитенциарных учреждениях в государствах-членах.

Согласно докладу, в Армении общее число лиц, лишенных свободы, составляет 3907 человек (в том числе 1211 находящихся под арестом и 8 человек, содержащихся в специальных учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей). Общее число заключенных с 5682 человек в 2006 году в 2015 год достигло 3888 человек, а в 2016 году осталось почти на том же уровне.

Из расчета на 100 000 жителей Армении, свободы лишены 130,3, что превышает средний показатель в Европе (117,1). По сравнению с 2015 годом этот показатель почти не изменился. На долю каждых 2.9 заключенных приходится один надсмотрщик, что точно соответствует среднему показателю по Европе.

Общий состав пенитенциарных учреждений составляет 5424 человека, а в среднем на каждую камеру приходится 4,9 заключенных, жилое пространство на одного заключенного составляет 4 квадратных метра.

Число женщин, лишенных свободы (в том числе 41 под арестом), составляет 158 человек, что составляет 4,0% от общего числа заключенных, и ниже, чем в среднем по Европе (5,3). Общее число иностранных заключенных (включая заключенных, гражданство которых неизвестно) составляет 154 человека.

В Армении нет заключенных несовершеннолетних девочек, число несовершеннолетних юношей – 8.

Сумма, израсходованная администрациями пенитенциарных учреждений Армении в 2015 году, составила 15,6 млн. евро. Среднесуточная стоимость содержания одного заключенного составляла 11,10 евро, что в 4,5 раза ниже, чем в среднем по Европе (51 евро).

Большинство осужденных (42% из 2.655) были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет и 97 (3,5%) к пожизненному заключению. В 2016 году наиболее распространенными преступлениями были против собственности (1.177), против жизни и здоровья (658) и общественного здоровья (432).

В 2015 году в Армении зарегистрировано 28 смертей заключенных (в том числе 5 самоубийств). Из расчета на 10 000 заключенных, в Армении самый высокий показатель смертности (72,0), что в два раза превышает средний показатель по Европе.

Общее число вышедших на свободу лиц в 2015 году осталось почти таким же (1.468), а в 2014 году эта цифра составляла 1464.

В 2016 году в Армении был зарегистрирован один случай побега из учреждения закрытого типа.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН