Арман Навасардян: «США могут проявить новый подход в вопросе Арцаха»

Чрезвычайный и Полномочный посол Арман Навасардян считает весьма важным событием визит президента Арцаха Бако Саакяна в США. Но его еще надо обсудить и проанализировать. «По своей сути и виду это может стать новым шагом в урегулировании или регламентировании Арцахской проблемы», – в Пресс-клубе «Айели» 22 марта высказал мнение дипломат, добавив, что это большой успех для армянской и арцахской дипломатии. «Арцах из международного объекта начал становиться международным субъектом», – считает он.

По мнению Армана Навасардяна, азербайджанцы довольно правильно оценивают этот визит, но их поведение напоминает известную басню Крылова о слоне и моське: с их угрозами американцам и обещаниями принять адекватные меры и ответные шаги.

Арман Навасардян считает, что отношение США к Арцаху меняется, несмотря на то, что многие думают, что замена госсекретаря США была для нас не столь выгодна. Он считает это разговорами пропагандистского характера. Говорит, что в период президентства Трампа Госдеп отходит на второй план.

«Этот визит показывает, что США могут проявить новый подход в вопросе Арцаха», – говорит Арман Навасардян, заметив, что позиция сопредседателей Минской группы единственное явление, имеющее симметричный консенсус между Востоком и Западом, и эта симметрия начинает меняться.

Арману Навасардяну интересно, поедет ли Бако Саакян в Москву после совершенного им визита в США?

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Арман Навасардян вновь напоминает о проблеме Нахичевана: там происходит не аннексия, а милитаризация. Он заметил, что Турция предпринимает все для нанесения при возможности удара по Армении в Араратской долине – руками азербайджанцев. Он констатирует, что с позиций «неоосманизма», основное направление Турции – это Нахичеван. Он считает, что надо суметь объяснить всему миру, что тот факт, что эта территория может стать плацдармом для турецких амбиций, это проблема не только Армении, но и всего мира: «О проявлении турецкого фашизма должен знать весь мир. И мы сами должны поднять этот вопрос».

Коснувшись турецкой политики в целом, он заметил, что в Судане, Сомали, Катаре уже имеются турецкие базы, нацеленные на претворение пантюркистских идей. Он утверждает, что Эрдоган становится злом в международном плане, и в этом вопросе двух мнений быть не может.

Геополитическую ситуацию Арман Навасардян считает вторым Карибским кризисом, который должен на этом остановиться: «Надо внимательно следить, чтобы понять, что происходит».