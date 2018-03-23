«Россия – родина моя»: «убийцы Независимости» – обвинения и пояснения в связи с мероприятием в ереванской школе

«Убийцами независимости являются также учителя и директоры некоторых школ», – пишет председатель постоянной комиссии Совета старейшин Еревана по социальным вопросам, культуре, образованию, член фракции «Елк» Араик Арутюнян, опубликовав следующий фоторяд.

«Вам покажется, что это среднестатистическая российская школа. Однако это безобразие произошло в ереванской школе №172 им. Акоба Ошакана. Учащихся граждан Республики Армения поставили под плакатом с девизом «Россия моя родина» (мероприятие проводится в рамках темы «Мир моими глазами», где дети представляют разные страны). Более того, ты не обязан знать цвета российского флага, они в обратной последовательности, но из-за незнания последовательности цветов на флаге Армении учитель и директор школы должны были от стыда провалиться сквозь землю. Возможно, что для директора Гаяне Мкртчян и классного руководителя Россия их родина. Но портить детей таким способом не только безобразие, но и преступление. Я не удивлюсь, если директор школы приложила руку к сердцу во время звучания гимна РФ. Учитывая все это, сегодня я обратился в компетентные органы, чтобы этих лиц держали на расстоянии десятков километров от любой школы независимого государства Республики Армения».

На странице школы №172 им. Акоба Ошакана в Фейсбуке есть ответ на эту запись: «Господин Арутюнян, мы посоветовали бы Вам хорошо рассмотреть страницу и не выступать с излишними комментариями. В школе им. Акоба Ошакана было организовано мероприятие на тему «Мир моими глазами», и учащиеся в рамках программы представили культуру 11 стран, в том числе Грузии, Украины, Соединенного Королевства и других государств, их обычаи, кухню, говорили и пели на этих языках. И это вовсе не означает, что мы и дети отрекаемся от нашей родины и языка.

Мы не меньше Вас армяне и патриоты и даем нашим воспитанникам армянское образование. В начале всех мероприятий звучит гимн Республики Армения, который исполняем мы и наши ученики. В ходе каждого мероприятия воспевается наша родина, а завершение вышеупомянутого мероприятия увенчается утренником «Ода Родине».

Директор, учителя и учащиеся школы им. Акоба Ошакана прикладывают руку к сердцу только во время гимна Армении. Не делайте попусту лишних предположений и не распространяйте дезинформацию. Не политизируйте простое школьное мероприятие и молодое поколение и не превращайте нас в Вашу мишень».