Белый дом прокомментировал назначение Джона Болтона на пост советника президента США по национальной безопасности

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп решил сменить советника по национальной безопасности, совершив очередную кадровую перестановку, которых за 14 месяцев его президентства было уже немало.

Как сообщил в четверг Трамп в своем «Твиттере», генерала Г.Р. Макмастера сменит Джон Болтон, в прошлом постоянный представитель США в ООН, а ныне аналитик консервативного телеканала Fox News.

Как сообщают в Белом доме, Трамп и Макмастер пришли к «взаимной договоренности», что генерал подаст в отставку и выйдет на пенсию.

«Они обсуждали это уже довольно давно, – рассказал источник в администрации. – Сроки ускорили, поскольку они оба сочли, что важно посадить на место новую команду, избежав постоянных слухов. Это не связано с какими-либо моментами или инцидентами. Скорее это результат продолжающегося обсуждения».

Макмастер опубликовал следующее заявление: «После 34 лет службы нашей стране я прошу отставки из Армии США, начиная с этого лета, после чего я оставлю государственную службу».

В заявлении Трампа, опубликованном одновременно с его твитом, говорится, что генерал помог «разработать нашу стратегию национальной безопасности под лозунгом “Америка прежде всего”, оживить наши альянсы на Ближнем Востоке, сокрушить ИГИЛ, привлечь КНДР за стол переговоров и укрепить процветание нашей страны. Благодаря этой работе и этим достижениям Америка будет двигаться дальше, опираясь на свои экономические и военные преимущества».

Глава аппарата Белого дома отставной генерал Джон Келли заявил, что Макмастер разрабатывал для президента разные варианты и следил, чтобы все они были представлены в полном объеме.

Болтон, который с 2001 по 2005 гг. занимал пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, считается сторонником жесткой линии и интервенционистом в вопросах внешней политики и обороны.

Недавно он призывал нанести удар по КНДР и выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Вскоре после объявления о грядущей перестановке Болтон заявил в интервью Fox News, что задача советника по национальной безопасности – следить, чтобы «президенту представили все возможные варианты». Однако, когда президент принимает решение, советник по национальной безопасности должен служить главным исполнителем, вне зависимости от того, нравится ли ему принятое решение.

В заявлении Белого дома Болтон был назван «одним из самых влиятельных экспертов по целому ряду вопросов в сфере национальной безопасности и проблем, стоящих перед страной».

Макмастер останется на посту до середины апреля, чтобы обеспечить гладкую передачу обязанностей, уточнили в Белом доме.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать назначение помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что «это право президента США» и назвал назначение «не нашим вопросом».

«Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США», – добавил Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать личные качества Болтона, отметив, что «это было бы некорректно».

Фото — Голос Америки