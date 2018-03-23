В столице Украины открылся музей армянской культуры

В публичной библиотеке имени Рериха уже месяц, как действует комната-музей армянской культуры «Навасард». Исторически сложилось, что библиотека долгое время сотрудничала с армянской общиной и было принято решение открыть комнату приуроченную армянской культуре, литературе и искусству.

Как передает AnalitikaUA.net, совместными усилиями женского комитета Киевской армянской общины и представителей библиотеки было собрано множество книг, картин и других примеров армянского культурного наследия.

Церемония открытия состоялась в Международный день родного языка 21 февраля 2018 года в Библиотеке им. Рериха, которая символично располагается по адресу ул. Ереванская, 12, город Киев.

Присутствующий на мероприятии Епископ Маркос Оганесян — Глава Украинской епархии ААЦ, от себя подарил комнате маленький хачкар и благословил организаторов и их начинание.

Напомним, на прошлой неделе Католикос Гарегин II провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора, в будущем одного из крупнейших армянских храмов Европы.

Как сообщалось ранее, Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей, как отметил председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, наука и культура традиционно находятся в центре внимания нашей организации. «Для нас важен каждый историко-культурный объект, мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия».