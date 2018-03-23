На заседании Исполкома РПА «вопрос кандидатуры премьера не обсуждался»

На заседании исполнительного органа РПА вопрос кандидатуры премьер-министра не обсуждался. Об этом вчера в ходе беседы с журналистами сказал заместитель председателя парламента Армении, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. После заседания исполнительного органа, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что на заседании обсуждались внешняя и внутриполитическая повестка, вопросы предстоящих в июне выборов в общинах, а также программа 7-летней стратегии Министерства обороны.

Господин Шармазанов сказал также, что вопрос кандидата в премьер-министры от РПА обсуждается в разных форматах: «Мы должны принять решение, которое исходит исключительно из сегодняшних реалий и вызовов. РПА примет такое решение, которое будет обслуживать исключительно государственные и национальные интересы Армении. Институциональных обсуждений вокруг этой темы не проводилось, следовательно, официально ни в исполнительном органе, ни на заседании совета этот вопрос пока что не рассматривался».

Шармазанов отметил, что в прессе он и его коллеги уже высказывали свое мнение: «Я лично считаю, что с учетом внешних и внутренних вызовов, в рамках полномочий, предоставляемых премьер-министру Конституцией у РПА нет более ответственного, более подготовленного, более опытного, более гибкого в вопросе противостояния вызовам деятеля, чем действующий президент Серж Саргсян. Это исключительно мое субъективное мнение».

На вопрос, есть ли в РПА деятели, которые не разделяют это мнение, пресс-секретарь РПА ответил, что официальных обсуждений не проводилось, и ответа на этот вопрос у него нет.

Эдуард Шармазанов сказал, что никто не имеет права комментировать решения верховного главнокомандующего РА Сержа Саргсяна, когда у него спросили, каково его личное мнение относительно назначения президентом на должность замначальника заместителем начальника объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна.

Г-н Шармазанов также не прокомментировал вопрос, в чем целесообразность назначения Багманян на должность заместителя начальника штаба ОДКБ, особенно после заявления министра обороны Вигена Саргсяна о том, что тот уволился по его рекомендации, поскольку не выполнял служебные обязанности, что несовместимо с его будущей службой. Шармазанов также заявил, что ни он, ни какое-либо другое государственное должностное лицо, ни партийный деятель не имеет права комментировать решения верховного главнокомандующего: «Согласно существующей конституции, назначение на должности является монополией верховного главнокомандующего. Это не входит в полномочия политика Эдуарда Шармазанова».