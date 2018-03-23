Президенту и министру нечего сказать: блеск и нищета – «Жаманак»

На днях президент Серж Саргсян принял министра связи и коммуникаций Ваана Мартиросяна и выслушал его отчет о работе, проделанной по разным направлениям. Встреча, которая состоялась у Сержа Саргсяна, судя по всему, традиционная по своему формату, и Саргсян в последнее время регулярно принимает и выслушивает министров и руководителей других ведомств.

Однако в этом случае, примечательно то обстоятельство, что в официальном релизе почти ничего не сообщается о том, что Серж Саргсян сказал министру, нет подробных сведений о том, какие поручения он отдал. Только небольшой общий абзац одним-двумя предложениями. А это уже интересно, если учесть, что речь идет о сфере, являющейся по ряду причин важнейшей, в которую включены, по крайней мере, два мегапроекта: автотрасса «Север-Юг» и железная дорога Иран-Армения.

Железная дорога стала стартовым мегапроектом президентства Сержа Саргсяна, и примечательно, что на десятый год президентства, за несколько дней до истечения срока его полномочий, мегапроект не только не близок к завершению, но даже и не начат. И, кроме того, судя по официальному релизу, министр транспорта и коммуникаций представил президенту отчет, в котором нет ни слова о провозглашенном президентом мегапроекте.

Арам АМАТУНИ

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