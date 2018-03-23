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14:46 | Март 23 2018

Участников сидячей забастовки под различными предлогами вызывают в полицию: видео «А1+»

Участников сидячей забастовки под различными предлогами вызывают в полицию: видео «А1+»

Один из участников сидячей забастовки, проходящей под девизом «Армения против политзаключенных», был вынужден прекратить акцию. Ветеран-доброволец Володя Аветисян не называет имя молодого человека, только сообщает, что он из Апарана.

По сведениям господина Аветисяна, родителей молодого человека ночью вызвали в отделение полиции, потребовали вызвать сына с Площади Свободы.

«Они позвонили сыну, он сказал – не приеду, я здесь, проблем нет». Потом заставляют родителей написать, что их сын пропал и отсутствует из дома. Он должен был увидеться с кем-то, ушел с площади, поймали, увели. Естественно, за всеми следят. Из Апарана позвонил, сказал, что он дома – полицейские отвезли, сдали родителям», – рассказал в беседе с «А1+» сказал ветеран-доброволец Володя Аветисян.

С подробностями можно ознакомиться на сайте «А1+»

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Рубрики: Право

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