Редакционная The Times: Сомкнуть ряды

Инопресса.Ру. «Это был подходящий день для визита Терезы Мэй в Брюссель с целью обосновать необходимость европейской солидарности», — пишет The Times, напоминая, что два года назад произошел двойной теракт в Брюсселе, а год назад — у Вестминстерского дворца в Лондоне. «Эти угрозы, как и недавнее применение нервно-паралитического вещества в Солсбери, должны были укрепить общий хребет ЕС. Даже после того, как Британия покинет ЕС, должно быть ясно, что у нас есть общие враги, и мы должны продемонстрировать общую непоколебимость перед их лицом», — говорится в редакционной статье.

«К сожалению, некоторые страны ЕС не готовы признать, что, скорее всего, за атакой в Солсбери на бывшего российского шпиона и его дочь стоит Россия. Устраивая проволочки, отказываясь принять меры без стопроцентных экспертно-криминалистических доказательств, эти страны играют на руку Владимиру Путину», — считают авторы статьи.

«Такие государства, как Греция, Венгрия, Болгария и Словакия, возможно, считают, что им следует поддержать Путина и постоянный поток российской энергии, но, делая это, они подрывают саму суть ЕС», — утверждает The Times. Его основополагающий принцип — сделать невозможной новую войну в Европе, а последние действия путинской России не были действиям дружелюбного государства или нормального торгового партнера.

«Настал момент, когда ЕС в итоговом коммюнике должен посмотреть в глаза реальности. При его поддержке будет более эффективной заморозка российских государственных активов, тщательная проверка приобретения россиянами недвижимости и отказ в выдаче виз нарушителям прав человека. Для государств ЕС было бы полезно выставить из посольств российских шпионов, и им стоило бы задуматься об аресте самолетов «Аэрофлота», на которых в прошлом в Британию прилетали устроители атак», — говорится в статье.

«Британия не требует от партнеров нанесения ущерба самим себе — только единого и мощного сигнала вредоносному режиму о том, что он слишком далеко зашел», — заключает издание.