Важно выбрать аудиторию

За последние несколько недель, по непонятной причине, в адрес депутата парламента Никола Пашиняна с различных сторон звучит критика. «Припомнили» также, мягко говоря, «критику», высказанную членом группы, совершившей в июле 2016 года вооруженное нападение на полицейский полк, Павликом Манукяном. Мне кажется, что в те дни Пашинян проявил себя, хорошо ли, плохо ли, но как политический деятель. В отличие от нескольких десятков провластных и оппозиционных депутатов, которые никак себя не проявили. И, в отличие от тех, кто провоцировал столкновения, призывая прорвать полицейскую цепь, которой был окружен захваченный вооруженной группой полк, с желанием «присоединиться к парням».

Сейчас цель депутата, как я понимаю, состоит в том, чтобы с помощью уличной борьбы принудить Республиканскую партию назначить премьер-министром не Сержа Саргсяна, а какого-либо иного деятеля. Независимо от того, насколько это требование является логичным, это намного лучше, когда политик пытается что-то делать в соответствии со своими убеждениями и восприятиями, чем то состояние, когда он ничего не делает.

Иной вопрос, что уличная борьба имеет свои закономерности. Если нет организационных структур, координирующих эту борьбу, то на Площадь Свободы придет узкий круг приверженцев, а основу собравшихся составят праздно разгуливающие в окрестностях оперы пенсионеры и безработные, для которых абсолютно неважно, кто и за что борется. Эти люди желают слышать тяжеловесные слова о власти, и «с места» выкрикнуть еще пару ругательств и проклятий. Такая ситуация продолжается более 25 лет, начиная с митингов НДС 1992 года.

Те, кто собираются на площади в таких ситуациях, также являются нашими гражданами, их голос тоже должен быть услышан, их мнение тоже заслуживает уважения, но с помощью этой массы оппозиция, или точнее, оппозиционеры разных времен не достигли, и не достигнут своей продолжающейся четверть века мечты – смены власти.

Очень важно понять, кто является вашей аудиторией. Я уверен, что ею не может быть «весь народ», потому что это не так, что «весь народ» желает того же самого. Значительная часть этого народа выразила свое настоящее, глубинное, не «декларативное» мнение год назад, взяв 10 тысяч драмов и отдав голоса РПА.