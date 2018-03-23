Британский суд разрешил передать образцы крови экс-сотрудника ГРУ международным экспертам по химоружию

Голос Америки. Суд в Солсбери официально разрешил взять анализы крови у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Полученные образцы будут переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия, которые должны установить, какое именно вещество было использовано для попытки убийства.

Пострадавшие по-прежнему находятся в коме, и поэтому решения о проведении медицинских процедур принимает суд. Вынося решение, судья Дэвид Уильямс уточнил, что уже проведенные медицинские тесты показали, что «работа головного мозга пострадавших может быть нарушена», добавив, что пока неизвестно, когда именно Сергей Скрипаль и его дочь придут в сознание.

Днем раньше российский посол в Лондоне обвинил британские власти в попытке скрыть информацию о покушении в Солсбери. По его словам, посольство неизменно получало отказ на все запросы о состоянии здоровья членов семьи Скрипалей.

В Великобритании считают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены с помощью вещества нервно-паралитического действия «Новичок», который Москва разрабатывала в тайне от мирового сообщества.

Фото — Голос Америки