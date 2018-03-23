Турнир претендентов в Берлине: Аронян снова проиграл Крамнику и замыкает турнирную таблицу

Накануне завершился десятый тур в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Берлине. Армянский гроссмейстер Левон Аронян черными проиграл Крамнику. Это уже второе поражение Ароняна в поединке с Крамником в этом турнире.

Остальные три партии завершились вничью — Мамедъяров-Каруана, Грищук-Карякин, Лижень-Со.

По итогам 10 туров расположение сильнейших гроссмейстеров в турнирной таблице таково: лидирует Каруана с 6.5 очками, за ним с 6 очками следует Мамедъяров, 5.5 очка у Грищука, по 5- у Лиженя и Карякина, 4,5 очка — у Крамника, 4 очка у Со, а таблицу замыкает с 3,5 очками Аронян. Сегодня вечером состоятся партии 11-го тура, и Левону Ароняну предстоит игра белыми с Карякиным.