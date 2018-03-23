Основные положения 7-летней программы модернизации армии

В октябре 2017 года Серж Саргсян поставил задачу по разработке 7-летней программы модернизации армии, расценив такую программу как «одну из главных, если не самую главную задачу государства» на данном этапе.

30-го января 2018 года программа была рассмотрена Советом национальной безопасности, а 17-го февраля – утверждена указом Сержа Саргсяна. Говоря о ней, Серж Саргсян заявил, что «эта программа отличается от всех остальных программ, которые можно назвать долгосрочными, тем, что это целенаправленная программа: есть определенность – измеримость, есть сроки, есть рассчитанные качественные и финансовые показатели».

20-го марта на официальном сайте Министерства обороны была опубликована Программа модернизации Вооруженных сил РА на 2018-2024 годы. Однако в документе из 18-ти страниц не так уж определенна эта самая «определенность», обещанная Саргсяном, нет и обещанных сроков.

Кратко представим основные положения документа.

Прогнозы

В программе представлены прогнозы по внешней политике Армении, региональным и международным событиям. Представлена вероятность возобновления военных действий в зоне конфликта НКР в условиях возможных эскалаций, а также внутриполитического напряжения в Азербайджане. Прогнозируется формирование очагов, оказывающих негативное воздействие на безопасность Армении на фоне военно-политических противоречий на международной арене. Изложены шаги, к которым Армения готовится в 2018-2024 гг. На оборонные расходы предусмотрено выделить не менее 4 процентов ВВП (сейчас эта цифра составляет около 4,5 процента).

«Нация-армия»

Впервые через год после запуска концепции «Нация-армия» некоторые положения из нее представлены документированно и в какой-то степени конкретизированно. Согласно документу, концепция как видение модернизации положит начало действительности, в которой армия станет кузницей лидеров, формирующей у граждан уважение к закону, для общества слова «военный» и «армейский» должны ассоциироваться с понятиями «передовой» и «наиболее образованный». Программа предусматривает и обеспечение инклюзивности концепции: общество должно стать активным участником модернизации.

Цели программы

В программе представлено 9 целей модернизации армии, а также несколько возможных способов их реализации. Первая из целей – наличие системы сдерживания, направленная на предотвращение вооруженного нападения на государство, а во время войны – на прекращение военных действий на наиболее раннем этапе. Предусмотрено повысить степень безопасности личного состава, несущего боевое дежурство, увеличить дальность и точность ударного и огневого поражения ВС РА.

Планируется создать эффективную систему военного управления. Речь идет о согласовании системы управления как в структурном, так и в функциональном плане. В программе также представлена перспектива усовершенствования боевого искусства. Предусмотрено внедрение тренажеров, средств имитации и моделирования.

В контексте модернизации армии упоминается и необходимость улучшения образовательных критериев. К примеру, в сфере общего образования планируется пересмотреть методику преподавания предмета «начальная военная подготовка». Отмечается важность формирования способности использования стратегических исследований. Одна из целей, представленных в программе – необходимость эффективного и прозрачного управления ресурсами. Отмечается также необходимость развития экономики войны и формирования военно-промышленного комплекса в Армении. Кроме того, одной из целей программы модернизации является внедрение активной резервной службы с периодическим вовлечением резерва в учения.

Еще одна цель – формирование социально обеспеченной военной службы, а также взаимного доверия в отношениях армии с обществом, направленного на гарантию защиты прав человека в ВС. Документ обещает также разработку антикоррупционной программы. И последняя, 9-я представленная цель связана с международным сотрудничеством, предполагающим развитие военного и военно-технического взаимодействия. В 7-летней программе модернизации армии также указано, что она подлежит уточнениям и изменениям.

Арен Меликян

«Союз информированных граждан»