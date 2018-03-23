Шаварш Кочарян: «Почти невероятно, чтобы какая-либо страна-член ЕС воспрепятствовала ратификации соглашения Армения-ЕС»

Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян вчера на брифинге после заседания правительства сказал, что вряд ли какая-нибудь страна-член ЕС будет препятствовать ратификации соглашения Армения-ЕС.

По словам Кочаряна, если какое-либо государство-член ЕС не было заинтересовано, оно могло помешать еще до подписания соглашения, и если ЕС поставил свою подпись, это означает, что имелось полное согласие всех государств.

Соглашение должно быть ратифицировано Национальным Собранием РА в апреле, после чего, по словам Кочаряна, необходимо уведомить об этом Европейский союз. И после уведомления, по словам замминистра, есть вероятность, что начнут действовать некоторые положения договора: «То есть, после этого мы получим подтверждение, и в действие будут введены отдельные положения договора. А полностью соглашение вступит в силу только тогда, когда последнее государство уведомит, что оно завершило ратификацию. Естественно, что существует связь друг с другом – проблема либерализации визового режима и всех других частей».

После ратификации соглашения временное использование определенных положений более упростит, по словам Кочаряна, ведение переговоров о либерализации визового режима.

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На вопрос, нет ли опасений, что после либерализации визового режима эмиграция из Армении достигнет больших размеров, Кочарян ответил, что либерализация виз тесно увязана с реадмиссией. То есть, европейские страны заинтересованы в том, чтобы эта либерализация не приводила к злоупотреблениям. «Таким образом, это взаимосвязанные вопросы», – подчеркнул он.