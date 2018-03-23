Служба государственной охраны войдет в состав СНБ, СПИСА становится Службой принудительного исполнения

Вчера министр юстиции Давид Арутюнян на заседании Постоянной комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам и правам человека представил во втором чтении законопроект «О структуре и деятельности правительства».

Он сообщил, что за этот промежуток времени поступило несколько предложений. Он представил наиболее важнейшие изменения. В соответствии с ними, Служба государственной охраны должна находиться в составе СНБ.

Раньше существовал совет, который рассматривал жалобы, однако структура правительства не позволяет создать такой орган, поэтому в министерствах должны быть лица, рассматривающие поступающие в заявлениях жалобы. В дальнейшем правительство определит число таких лиц.

Относительно контроля телефонных разговоров Давид Арутюнян сказал, что полностью урегулирован вопрос интернет коммуникаций. Бывают случаи, когда при наличии судебного акта дается право контролировать также разговоры по непрямым телефонным номерам, но это не может осуществляться при любом уголовном преступлении. Законом устанавливается серьезнейший запрет, и это может допускаться только в том случае, если речь идет о терроризме или предотвращения или раскрытия преступлений против государственной военной безопасности РА.

Следующая поправка заключается в том, что СПИСА станет Службой принудительного исполнения. Давид Арутюнян отметил, что тем самым разгрузятся суды, и изменение названия службы было обусловлено именно этим.

Следующее изменение заключается в том, что мэрия Еревана имеет полномочия по обеспечению безопасности правопорядка, а также планируется, что журналисты не смогут присутствовать на заседаниях мэрии, они будут транслироваться в прямом эфире, и журналисты могут воспользоваться прямой трансляцией.

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

՝ http://www.aravot.am/2018/03/22//