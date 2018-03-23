В Турции в армянской церкви установили памятники таким деятелям-армяноненавистникам, как Кемаль Ататюрк и Кязым Карабекир

На сайте турецкой националистической газеты «Ени-Акит» была упомянута армянская церковь Святой Троицы, расположенная в Сиврихисарском уезде провинции Эскишехир Турции. Церковь, недавно отреставрированную Министерством культуры Турции, предусматривается использовать под культурные мероприятия.

«Над входом в церковь с двумя колокольнями изображены два святых, ниже которых, рядом с надписью, есть образ ангел. На северной стороне церкви, украшенной виднеющимися и не виднеющимися фресками, есть комната для крещения, а в южной части – комната священнослужителей.

Верху каждого окна на фасадной стороне церкви в камне выбиты цифры – 1881 год. При входе в церковь через главный вход есть небольшое 2-этажное место. Возможно, на втором этаже располагался хор, а на одной стороне 1-го этажа сидели верующие женщины общины, а на другой стороне сидели мужчины», – пишет турецкий сайт.

По информации источника, во время Крымской войны 1853-1856 годов султан Османской империи Абдул-Меджид заселил в Сиврихсаре большое количество армян. «В этот период в Сиврихсаре заселяют около 4500 армян. Однако, судя по существованию надгробий, относящихся к 1830-м годам, армяне жили в Сиврихсаре и раньше. Армяне жили здесь до 1916 года. Их дома располагались на обоих склонах горы», – дополняет источник. Добавим, что во время реставрации Министерство культуры Турции основало на церковной территории аллею памятников, в которой установило статуи около пяти десятков турецких деятелей.

Были установлены памятники таким историческим деятелям-армяноненавистникам, как Мустафа Кемаль Ататюрк и Кязым Карабекир. Есть также памятники культурным деятелям, поэту Яшару Кемалю, художнику Абидину Дино и другим.

Источник — Yeniakit.com.tr/ermenihaber.am