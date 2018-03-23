Предприниматель строит роскошную гостиницу в историческом центре Гюмри: видео, фоторяд

В самом центре Гюмри, на бульварной улице Абовяна на территории заповедника «Кумайри» строится гостинично-ресторанный комплекс. В одном из имеющих большую архитектурную ценность сооружений (в прежние времена там располагался ряд домов и магазинов зажиточных семейств Рафаелянов и Токмаджянов, которые затем были переданы силовым структурам – КГБ, прокуратуре) и на прилегающей территории активно ведутся строительные работы. Роскошные строения белого цвета бросаются в глаза уже издали.

По нашим сведениям, это архитектурное сооружение приобрел директор пивзавода «Киликия» Ашот Багдасарян, имеющего гюмрийские корни. Эту нашу информацию подтвердил главный архитектор Гюмри Генрик Гаспарян.

На вопрос Aravot.am, неужели предприниматель откликнулся на призыв премьер-министра, который просил людей, имеющих деньги, инвестировать в исторический центр Гюмри с целью превращения его в зону туризма, Генрик Гаспарян ответил: «Прежде всего, скажу, что самой важной частью этой программы является то, что восстановлен один из наших архитектурно-исторических памятников – бывшее здание прокуратуры. Он приобрел его, на первом этапе укрепили здание, и только затем начал вести строительные работы. Это будет сооружение, способствующее развитию туризма. Он приобрел здание прокуратуры еще до программы премьер-министра, но призыв премьер-министра ускорил темпы строительных работ».

Главный архитектор города уверяет, что Ашот Багдасарян, помимо строительства гостиницы, намерен осуществить в Гюмри и другие инвестиции. На наш вопрос, не много ли гостинично-ресторанных комплексов в центре города, все строят одно и то же, неужели имеется такой спрос, Генрик Гаспарян ответил: «Такие строения должны быть в центре города, мы должны превратить в туристический центр особенно городской центр, такие сооружения необходимы, чтобы мы могли реализовать наши задумки. А по-вашему, если сооружать подобные строения на окраине города, или за его пределами, это будет оправдано?».

По словам Генрика Гаспаряна, в инвестировании в исторический центр Гюмри по программе премьер-министра заинтересованы многие, но они требуют от них четкого, реалистичного плана. «Мы требуем предоставить обоснованные гарантии для финансовых инвестиций, потому что желание – это одно, и их претворение – другое».