РБК, «Дождь» и «Эхо Москвы» и ряд других СМИ заявили о прекращении работы в Госдуме РФ

Медиахолдинг РБК решил отозвать всех своих журналистов с работы по освещению деятельности Госдумы. Такое решение в холдинге приняли после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, на домогательства со стороны которого пожаловались несколько журналисток, передает ВВС.

Вслед за РБК о прекращении работы в Госдуме объявили телеканал «Дождь» и радио «Эхо Москвы».

Радиостанция солидарна с журналистками, ставшими жертвами приставаний в Госдуме, и разочаровано решением депутатской комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны», — написал в своем Telegram-канале главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов в четверг утром.

«Эхо Москвы» считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», — сообщил Венедиктов.

Володин 7 марта сказал журналисткам, работающим в нижней палате парламента: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу».

Телеканал RTVI также объявил о том, что не будет «взаимодействовать» с Госдумой, «пока Леонид Слуцкий остается на своем посту».

Позже к бойкоту присоединились издания «Лента.ру» и Znak.com (не будут писать о Слуцком), а также радио «Говорит Москва», которое обещает сопровождать все новости о депутате упоминанием об обвинениях в домогательствах. А издание Republic решило при упоминании Госдумы в своих статьях добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства».