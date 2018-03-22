Генрих Мхитарян: «Я не считаю себя тем футболистом, которому нет равных соперников, я всегда ищу для себя соперников»

После получения премии «Лучший футболист Армении 2017 года» Генрих Мхитарян обратился к прессе со следующими словами: «Всегда приятно быть первым. Не буду отрицать, что сегодня я с удовольствием получил эту награду. Я постараюсь повторить то же самое и в следующие годы, при всем уважении к моим товарищам по команде.

Настроение у команды перед двумя товарищескими матчами очень высокое. Мы постараемся победить в обеих играх. Хотя будут изменения среди игроков и в тактике, это никоим образом не должно повлиять на желание победить, чтобы порадовать наших болельщиков».

На вопрос о том, что он думает о новом формате футбольной Лиги наций, Мхитарян ответил: «Официальные встречи интереснее товарищеских игр. Это станет для нас большим испытанием. Будут большие трудности. Пусть не думают, что мы попали в хорошую группу, с легкими командами. В сегодняшнем футболе нет сильных и слабых противников. Но мы постараемся сделать все, чтобы предстать достойно и победить».

Журналисты интересовались, каждый год выигрывать титул лучшего футболиста, даже при всей своей приятности, не вызывает ли это чисто психологически ощущения, что ты находишься вне конкуренции. «Я не считаю себя футболистом, у которого нет равных соперников. Я всегда стараюсь сам найти для себя соперника и вести борьбу. Это делает меня где-то сильнее. У нас в сборной команде есть очень хорошие, талантливые и сильные игроки, которых, я в хорошем смысле считаю своими конкурентами. И за это я благодарен им», – ответил Генрих Мхитарян.

Касаясь вопроса о том, что фанаты всегда ожидают от него хорошей игры и голов, лучший футболист Армении сказал: «Не только болельщики, но и я сам от себя ожидаю хорошей игры. Я играю, чтобы добиться успеха, и забивать голы и совершать голевые пасы, играть в тот футбол, который я могу».