МИД РФ называет «хамством» сравнение Путина с Гитлером со стороны главы МИД Британии

В МИД РФ заявили, что глава британского МИД Борис Джонсон, который сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии, «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, передает Европейская правда.

«Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности?» — написала она.

«Очевидно, что он (Джонсосн) отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства. Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранения мира», — добавила Захарова.

Напомним, что глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.

Фото — ТАСС