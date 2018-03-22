Когда мы построим новую АЭС, какие расходы осуществляют ЭСА и «Газпром», какую получают прибыль? — вопросы фракции «Елк» в парламенте

В Национальном Собрании Армении обсудили ответы по ряду запросов фракции «Елк». А запросы касались деятельности компаний «Распределительные сети Армении» и «Газпром Армения» за последние 10 лет, объемов импорта природного газа, потерь, поставок природного газа из Ирана, эксплуатации, затрат на ремонт, прибыли и т.д.

Глава фракции «Елк» Николу Пашиняну сказал министру энергетики и природных ресурсов Ашоту Манукяну, что они хотят понять состояние нашей энергетической системы. Он отметил, что примерно 2-3 года назад в парламенте говорилось, что наша энергетическая система находится в коллапсе, и призвал министра дать общую оценку нашей энергетической системы.

Министр ответил, что в настоящее время в структуре внутреннего потребления равномерно распределены 3 единицы производственных мощностей. «У нас около 33 процентов составляет доля ядерной энергии, примерно 33 процента – источников энергии из собственных возобновляемых гидроресурсов, и 33 процента – на газе. Сегодня мы реализуем беспрецедентную для нашей страны программу по продлению эксплуатации и модернизации второго блока Армянской атомной электростанции, которая увеличит производство ядерной энергии примерно на 10%».

Пашинян напомнил, что правительство Армении хвастается тем, что Армения является одной из самых газифицированных стран: «Сейчас у меня на руках отчет другого государственного ведомства – министерства здравоохранения, подготовленного по иному поводу, в котором говорится, что 72 процента сельских домов в Армении отапливаются дровами».

Пашинян также интересовался тем, какие новости имеются в связи с обещанием Сержа Саргсяна, данным еще в 2010 году, что мы построим новую атомную электростанцию.

Министр ответил, что газификация и использование газа в домашних хозяйствах – это разные вещи, газификация нашей страны достигает 98 процентов, а выбор по использованию в быту газа или дров – это иной вопрос.

Что касается обещания президента, министр сказал: «Армянская атомная электростанция способна продолжить свою работу, после проведения некоторых работ по модернизации, эксперты по диагностике смогут определить, как долго может использоваться второй энергоблок. Насколько целесообразно строить новый энергоблок, когда у нас есть действующий, который можно безопасно эксплуатировать в течение нескольких лет.

Ядерные технологии развиваются очень быстро. Если 5 лет назад у нас была альтернатива только двум различным технологиям, то теперь у нас есть 5 альтернатив. И каждый из них намного дешевле, безопаснее. Поэтому решение правительства ясно, использовать второй энергоблок столько времени, сколько он будет надежен и безопасен для эксплуатации, а затем решить, когда строить новую атомную электростанцию».