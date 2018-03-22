Конгресс США выделяет более полмиллиарда долларов на помощь Украине и Грузии

Конгресс США выделяет более 420 миллионов долларов на помощь Украине и свыше 105 миллионов на поддержку Грузии, говорится в проекте бюджета страны на 2018 финансовый год, распространенном в законодательном органе после предварительного согласования республиканцами и демократами, передает Эхо Кавказа.

«Не менее 105 миллионов 325 тысяч долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии. Не менее 420 миллионов 700 тысяч должны быть предоставлены в качестве помощи Украине», — говорится в проекте бюджета, передает РИА Новости.

Эти цифры не включают 200-миллионную военную помощь Украине. У обеих палат Конгресса есть время до истечения завтрашнего дня, 23 марта, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.