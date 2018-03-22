Экс-глава ЦРУ: возможно, у России есть компромат на Трампа

Голос Америки. Бывший директор ЦРУ предположил, что президент США Дональд Трамп воздерживается от критики российского лидера Владимира Путина, потому что у российской стороны, возможно, есть компромат личного характера на Трампа.

«Думаю, он боится президента России», – заявил Джон Бреннан в интервью телеканалу MSNBC.

На уточняющий вопрос почему, Бреннан ответил: «Возможно, у русских есть что-то лично на него, что они могут в любой момент показать и осложнить ему жизнь».

Бывший глава разведслужбы заявил, что у русских «есть большой опыт с Трампом и, возможно, есть вещи, которые они могут показать и раскрыть».

Бреннан отметил, что, «возможно», Москва располагает информацией личного характера о Трампе.

«Такое льстивое отношение Трампа к Путину, тот факт, что он не говорит о нем ничего негативного, говорит мне о том, что он чего-то боится и боится чего-то очень серьезного», – сказал Бреннан, который возглавлял ЦРУ при президенте Бараке Обаме и проработал в этом ведомстве несколько десятилетий.

Бреннан также подверг критике телефонный разговор Трампа с Путиным в вторник, в ходе которого президент США поздравил российского лидера с переизбранием.

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