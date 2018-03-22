Арцах-США: важный визит, достойные внимания месседжи Степанакерта – Вашингтону

Развитие отношений с США — основное направление внешней политики Арцаха

США является страной-сопредседателем Минской Группы ОБСЕ, занимающейся мирным урегулированием Карабахского конфликта, однако 8 штатов США – Калифорния, Луизиана, Род-Айленд, Массачусетс, Мэн, Джорджия, Гавайи, Мичиган уже признали независимость Нагорного Карабаха. Более того, США являются единственной страной, которая ежегодно официально предоставляет Нагорному Карабаху гуманитарную помощь в размере свыше миллиона долларов. На прошлой неделе состоялось крайне важное событие: президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Соединенные Штаты. Одной только истерии, поднятой Азербайджаном достаточно для того, чтобы считать визит состоявшимся. Однако сначала расскажем о том, какие посылы были озвучены президентом Арцаха в США.

13 марта президент Бако Саакян посетил постоянное представительство Республики Арцах в Вашингтоне и встретился с его сотрудниками. Президент отметил важность расширения и углубления взаимодействия с США, подчеркнув, что для этого представительство должно продолжить свою ежедневную профессиональную работу, и дал конкретные поручения в данном направлении. 13 марта в Вашингтоне Бако Саакян также посетил посольство Республики Армения, встретился с Чрезвычайным и полномочным послом РА в США Григором Ованнисяном и дипломатическим составом. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия США и двух армянских государств. Президент Саакян отметил важность тесного сотрудничества между Арцахом, Арменией и Диаспорой, подчеркнув, что это является одним из ключевых факторов успешного осуществления намеченных программ.

14 марта президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Конгресс США. Это был первый визит Саакяна в американский Конгресс, где он встретился с группой членов комиссии по внешним отношениям, обсудил вопросы, касающиеся отношений между Арцахом и Соединенными Штатами Америки, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов. Затем в Конгрессе был организован прием, посвященный 30-летию Арцахского движения. В своем слове президент Саакян подчеркнул важность встреч, проведенных в высшем законодательном органе Соединенных Штатов Америки, отметив, что они, в частности, повышают степень ответственности в осуществлении упорной и кропотливой работы в деле дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений. «Я настроен оптимистично — все будет так, как надо, поскольку мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки как дружественную страну, государство, которое стало для миллионов армян второй родиной. Я оптимист, потому что у нас здесь есть преданные, честные и бескорыстные друзья, которые уже много лет постоянно находятся рядом с Арцахом, помогают нашему народу, передавая миру объективную информацию о нашей стране. Мы высоко ценим наши дружественные связи, считая их нашим богатством»,- подчеркнул в своем выступлении президент Республики Арцах. Бако Саакян отметил, что в республике придают важность содействию американцев Арцаху, и в этом вопросе особое место занимают Палата представителей и Сенат США, дружественные арцахцам конгрессмены и сенаторы. Президент подчеркнул, что высоко ценит роль Вашингтона в деле сохранения мира и стабильности в южно-кавказском регионе, мирного и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. «Развитие и углубление отношений с Соединенными Штатами Америки было, есть и будет одним из фундаментальных направлений нашей внешней политики»,- подчеркнул президент Саакян.

Визит, который сыграет важную роль в отношениях между Арцахом и США

Подведя итоги встреч Бако Саакяна в Конгрессе, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян подчеркнул, что визит в Вашингтон сыграет важную роль в отношениях между Арцахом и США. По его словам, визит был очевидным отказом на просьбу Баку, потому что азербайджанская сторона призвала администрацию США отказаться от диалога с Арцахом.

В свою очередь конгрессмен Фрэнк Паллоне отметил важность устранения искусственных барьеров для диалога и подчеркнул необходимость посещений Арцах. Паллоне также подчеркнул важность реализации рекомендаций конгрессменов Ройса и Энгеля, направленных на поддержку Арцаха Соединенными Штатами и установление мира в регионе. Конгрессмен Джеки Спейер, в свою очередь сообщила, что возглавит делегацию Конгресса, которая посетит Армению и Арцах, чтобы помочь всем понять и оценить, что такое великий и процветающий Арцах и как важно признать его частью Армении. Конгрессмен Адам Шифф также придал большое значение выполнению рекомендаций пары Ройс — Энгел. «Азербайджан может вызвать новый взрыв в регионе, поскольку президент Ильхам Алиев продолжает тратить миллионы долларов на приобретение вооружений. Он не имеет доверия в своей стране, и существует высокая вероятность того, что Алиев предпримет этот шаг. Мы должны настаивать на мире и сдерживать тех, кто пытается нарушить его»,- подчеркнул Шифф.

15 марта в Вашингтоне Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Центр национальных интересов, встретился с группой американских ученых и экспертов и выступил с речью. Президент Саакян коснулся процесса государственного строительства в Арцахе, внутренней и внешней политики, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

«Хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании стабильных связей с ведущими научно-исследовательскими центрами, в дальнейшем их углублении и расширении. Мы рассматриваем это как важную основу для более глубокого понимания международных тенденций, развития научно-аналитической мысли в нашей стране»,- подчеркнул Бако Саакян.

Президент Арцаха 16 марта встретился с руководством Армянской Ассамблеи Америки во главе с исполнительным директором Брайаном Ардуни. Были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и Диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках. Саакян высоко оценил роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху и решения разных общенациональных задач, выразив всем сотрудникам структуры признательность за патриотическую и профессиональную работу.

17 марта Бако Саакян в Вашингтоне принял участие в общинном приеме в честь делегации Республики Арцах. Саакян отметил, что армянская община Америки проводит большую работу, направленную на развитие связей Арцаха и Армении с США, добавив, что при ее непосредственном участии в Арцахе на протяжении многих лет осуществляются многочисленные стратегические программы социально-экономического и гуманитарного характера.

«Армянская община Америки и наши американские друзья активно вовлечены в дело международного признания Арцаха, представления нашей страны и объективной информации о ней в США и внешнем мире. Все это достойно самой высокой оценки», – подчеркнул в своем выступлении Саакян.

Кстати, сразу же после визита Бако Саакян в США стало известно, что городской совет города Глендейл единогласно проголосовал за переименование одного из авеню города в улицу Арцаха. Параллельно стало известно, что 36 членов Палаты представителей США присоединились к сопредседателю группы Конгресса Соединенных Штатов Америки по армянским вопросам, члену Палаты представителей Фрэнку Паллоне. Они призвали главу Комитета по внешней помощи Палаты представителей Хола Роджерса и конгрессмена Нита Ловея поддержать пакет помощи в размере 70 миллионов долларов для Карабаха и Армении в 2019 финансовом году. «Мы хотим еще раз выразить нашу благодарность конгрессмену Паллоне, его коллегам из группы по армянским вопросам и всем тем, кто присоединился к пакету помощи «мира и процветания» для Армении и Арцаха. В этом письме отражены приоритеты мира, процветания и долгосрочной стабильности», — заявил исполнительный директор «Ай дата» в США Арам Амбарян.

Предложенная группой Конгресса по армянским вопросам сумма и политические приоритеты соответствуют объему помощи, в феврале предложенному Сенату Американским комитетом «Ай Дата». Они предлагают 10 млн долларов предоставить Арцаху: 6 млн долларов – для завершения процесса разминирования, а 4 млн долларов – для поддержки предложения Ройса-Энгела об установлении мира. Армении предлагается выделить 60 млн долларов: 30 млн долларов – как экономическая поддержка, 10 млн – военная помощь и 20 млн – помочь Армении быть надежным местом для прибывающих из Ближнего Востока беженцев. Комиссия Ай Дата США предложила также прекратить предоставляемую со стороны США военную поддержку Азербайджану и усилить 907-ю резолюцию – “Акт поддержки свободы”, которым ограничивается предоставляемая Азербайджану помощь до тех пор, пока он не прекратил враждебные действия в отношении Армении.

Обобщение темы – в номере печатной версии «Аравот» от 21 марта

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

20.03.2018г