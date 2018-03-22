В Армении проблема сменяемости намного серьезнее, чем мы можем себе представить. По сути, в Армении нет механизма сменяемости.

Кто уходил добровольно?

Кто свое место добровольно уступал после того или иного результата? Какой чиновник после провала уходил о своей воле? Лидер какой партии говорил – пришло время уступить место другому? На протяжении 20-25 лет мы видим одни и те же лица.

Председатель какой федерации после позорных выступлений своих команд осознавал, что должен уйти? Наоборот, чем серьезнее провал, тем агрессивнее говорят о незаменимости.

Лидер какой из сил, потерпевших позорное поражение на выборах, заявлял, что берет на себя ответственность за неудачу и подал в отставку? Нет, оказывается, у нас все на своих местах и каждый в глубине души считает себя незаменимым.

Никто не хочет видеть прямой связи между собой и полученным результатом: все кому говорят, что нужно уйти, испытывают шок. Неужели это обо мне?! Так думают как генералы, так и ректоры, лидеры партий, мэры — все. Есть люди, которые становятся депутатами 4-5 раз подряд. Даже главы молодежных ветвей партий не меняются. Не хотят. Но ведь здесь есть и другая – биологическо-возрастная составляющая! Люди 20-30 лет занимают одну и ту же должность. 80-летний председатель несуществующего союза журналистов тоже не хочет уходить.

Оставим в стороне столичные, государственные системы. Вы когда-нибудь видели, чтобы менялись председатели общественных организаций? Или театров, творческих союзов? Создается такое впечатление, что во всех сферах у нас одни успехи, и одни и те же люди должны продолжать руководить. Получивший звание национального героя Чекиджян уже 57 лет руководит Государственным академическим хором Армении. Это серьезный повод призадуматься. Представьте себе, сколько поколений так и не получили «накопившийся за годы и невидимый опыт».

Конечно же, бывают случаи, когда человек исключительно талантлив и действительно незаменим, или же на его место нет другого столь же достойного, но это тоже проблема, поскольку нужно изучить и понять, почему не действуют институты, которые должны обеспечить возможность замены того или иного человека. Задача во всех смыслах очень глубокая. Это говорит о том, что механизм имеет серьезные проблемы. Это обычно характерно для государств с несостоявшимися обществами.

В стране необходимо сформировать институт, культуру отставки — исходя из соображений имеющихся результатов, требования общества и собственной совести, наконец. В стране должен сформироваться механизм увольнения, но не исходя из симпатий, а на основе результатов и общественного требования.

Именно так происходит процесс становления государств и обществ.

«Группа альтернативные проекты»