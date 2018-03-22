Какой тариф на газ является конкурентным для Армении?

Армения проводит с Ираном и Туркменистаном обсуждения вокруг газового вопроса, но пока что конкурентоспособных предложений не получила. Об этом вчера в беседе с журналистами в парламенте сказал министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

Он четко заявил лишь о том, что «нет никакого политического фактора». Журналисты заметили, что переговоры с иранской и туркменской стороной безрезультатны, так как существует политическая проблема с Россией.

Коснувшись заявлений, сделанных несколько раз послами Ирана, что, мол, они готовы поставлять в Армению газ по льготной цене, министр сказал: «Из Ирана конкурентоспособного предложения не поступало».

На упоминание Aravot.am, что разные послы Ирана не раз заявляли, что их страна готова продавать Армении газ по цене 100 долларов за 1000 кубометров, министр вновь ответил, что от Ирана конкурентоспособного предложения не поступало. На наш другой вопрос о том, какая же цена для армянской стороны считается конкурентной предложением, министр не ответил.