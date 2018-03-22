«Не слушайте Никола, найдите мусорное ведро и бросьте в него Никола»: говорил Павлик Манукян в дни захвата полка ППС

На вчерашнем судебном заседании по делу некоторых членов группы «Сасна црер», обвиняемые в совершении ряда тяжких преступлений, были обнародованы записи прослушиваний телефонных разговоров членов группы в дни захвата полка Патрульно-постовой службы. В нескольких из них Павлик Манукян (ветеран-доброволец «Апаранци Павлик»), в разговорах со своими друзьями-знакомыми упоминал о Николе Пашиняне.

«Скажи народу, пусть швырнут Никола в мусорное ведро [бак]… найдите ведро. Парням скажи, чтобы не слушали Никола», – говорил Павлик Манукян своему собеседнику.

В другом телефонном разговоре Павлик Манукян распорядился: «Не слушайте Зурабяна и Никола, я сказал уже, найдите мусорное ведро, и бросьте Никола. Двиньте ему чем-нибудь по голове, чтобы не было видно». После всего сказанного Павлик Манукян несколько раз выругался.

Выслушав свои же слова, находящийся в зале суда обвиняемый Павлик Манукян крикнул: «Мы и теперь говорим то же самое, прямо сейчас».

Напомним, что в последующие дни после захвата полка ППС депутат Никол Пашинян выступал с заявлениями во время уличных митингов на улице Хоренаци.