Ситуация в вопросе «1 марта» в целом остается в пределах предсказуемости, и проблема законсервирована: «Жаманак»

Интриги не получилось, обсуждения прошли почти бесшумно: в информационном потоке тема почти не заняла сколь-нибудь значительного места и пространства. Другими словами, к 10-летию первомартовских событий, а на деле в преддверии перестановок внутри власти в марте-апреле, резко активировавшаяся тема трагедии «1 марта», по сути, была вновь законсервирована. Различные группы и различные крылья власти после нескольких многозначительных намеков и «выстрелов» в адрес друг друга, вероятно, так сказать, убедились в том, что ситуация в вопросе «1 марта» остается в целом предсказуемой, и проблема законсервирована.

На какое время, это, конечно, вопрос, на который ответить трудно. Размораживание вопроса этого уровня будет обусловлено новым этапом проблем внутри власти, если, конечно, появится необходимость использовать в этих вопросах трагедию «1 марта». Если нет, то вопрос останется замороженным еще долгое время, общественность время от времени будет вспоминать об этом или, точнее, чтить память невинных жертв, но это не станет предметом обсуждений на внутриполитической площадке, если к тому не будут склонны власти. А что произойдет еще позже, после того, как Серж Саргсян передаст свой власть вместе со своим опытом «молодым лидерам»? Как он намерен передать им «1 марта»?

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»