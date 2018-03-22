«Наручники испортились, и полицейские 40 минут мучились, пока сняли их»: рассказывает задержанный Айк Барсегян

Как стало известно, 21 марта полицейские задержали и доставили в отдел Кентрон Еревана сына члена Совета старейшин Гюмри, председателя совета Клуба журналистов «Аспарез» Левона Барсегяна – учредителя SOS-TV Айка Барсегяна.

В беседе с Aravot.am Айк Барсегян рассказал: «На улице было 5 или 6 полицейских, число точно не помню, они спорили с одним парнем. Я увидел, что в это время они делали активные движения тела. Наблюдая издали, я подумал, что сейчас может произойти конфликт и я не знал, в чем причина. Подумал, пойду присяду рядом, чтобы полицейские увидели, что за ними наблюдает посторонний человек, и затем, чтобы не давили на человека, потому что этот парень в этот момент действительно был в очень жалком состоянии. Я пошел к ним, сразу же полицейские переключили свое внимание с этого парня на меня, мол, кто ты, встань. Я сказал: представьтесь пожалуйста, потом понял, что ситуация уже становится конфликтной, включил в телефоне режим трансляции, чтобы иметь на руках факт. Когда я выключил режим трансляции, они захотели, чтобы я удалил видеоматериал. Я отказал им, сказал, что они вели себя неправильно, и если попросят извинения, осознают свою ошибку, то проблем нет. После этого они примерно полчаса, 40 минут не могли снять наручники, потому что они испортились, смешная картина – они стоят посередине улицы и пытаются снять наручники.

После этого меня задержали, отвели в отделение, отобрали у меня нож, чтобы провести экспертизу, я отказался дать, они провели обыск и забрали. Пообещали, что в течение 10 дней завершат экспертизу и я смогу получить обратно свой нож. В отделении они вели себя корректно и в рамках закона, но пока меня вели в отделение, отношение с их стороны ко мне было эмоциональное и непочтительное.

Представьте, что где-то это даже было важно, чтобы случилась эта история: чтобы нож оказался у меня, я сделаю все, чтобы любой гражданин Армении всегда имел при себе такой нож, потому что закон не запрещает держать при себе нож, закон запрещает носить холодное оружие, а у меня не было холодного оружия. С детских лет у меня всегда был нож, это мое орудие труда, режу хлеб, обстругиваю ветки, потому что весь день я хожу по горам. Мне говорят – нельзя держать при себе, я говорю: нет, закон разрешает держать при себе нехолодное оружие, это может быть ручка, может быть нож, какая разница, тем более что нож не дает права полицейскому со мной обращаться непочтительно».