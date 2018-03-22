«Наручники испортились, и полицейские 40 минут мучились, пока сняли их»: рассказывает задержанный Айк Барсегян

Как стало известно, 21 марта полицейские задержали и доставили в отдел Кентрон Еревана сына члена Совета старейшин Гюмри, председателя совета Клуба журналистов «Аспарез» Левона Барсегяна – учредителя SOS-TV Айка Барсегяна.
В беседе с Aravot.am Айк Барсегян рассказал: «На улице было 5 или 6 полицейских, число точно не помню, они спорили с одним парнем. Я увидел, что в это время они делали активные движения тела. Наблюдая издали, я подумал, что сейчас может произойти конфликт и я не знал, в чем причина. Подумал, пойду присяду рядом, чтобы полицейские увидели, что за ними наблюдает посторонний человек, и затем, чтобы не давили на человека, потому что этот парень в этот момент действительно был в очень жалком состоянии. Я пошел к ним, сразу же полицейские переключили свое внимание с этого парня на меня, мол, кто ты, встань. Я сказал: представьтесь пожалуйста, потом понял, что ситуация уже становится конфликтной, включил в телефоне режим трансляции, чтобы иметь на руках факт. Когда я выключил режим трансляции, они захотели, чтобы я удалил видеоматериал. Я отказал им, сказал, что они вели себя неправильно, и если попросят извинения, осознают свою ошибку, то проблем нет. После этого они примерно полчаса, 40 минут не могли снять наручники, потому что они испортились, смешная картина – они стоят посередине улицы и пытаются снять наручники.
После этого меня задержали, отвели в отделение, отобрали у меня нож, чтобы провести экспертизу, я отказался дать, они провели обыск и забрали. Пообещали, что в течение 10 дней завершат экспертизу и я смогу получить обратно свой нож. В отделении они вели себя корректно и в рамках закона, но пока меня вели в отделение, отношение с их стороны ко мне было эмоциональное и непочтительное.
Представьте, что где-то это даже было важно, чтобы случилась эта история: чтобы нож оказался у меня, я сделаю все, чтобы любой гражданин Армении всегда имел при себе такой нож, потому что закон не запрещает держать при себе нож, закон запрещает носить холодное оружие, а у меня не было холодного оружия. С детских лет у меня всегда был нож, это мое орудие труда, режу хлеб, обстругиваю ветки, потому что весь день я хожу по горам. Мне говорят – нельзя держать при себе, я говорю: нет, закон разрешает держать при себе нехолодное оружие, это может быть ручка, может быть нож, какая разница, тем более что нож не дает права полицейскому со мной обращаться непочтительно».
Posted by Hayk Barseghyan on Mittwoch, 21. März 2018