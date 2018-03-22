Власти Ирана «подставляют Армению» по вопросу газа: депутат от РПА

Власти Ирана ставят под удар, «подставляют» власти Армении и Республику Армения, когда каждый раз заявляют, что готовы продавать Еревану более дешёвый газ, чем российский, однако затем отказываются от своих слов. Об этом вчера в Национальном собрании заявил депутат фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА), член Совета РПА Мигран Акобян, передает Радио Азатутюн.

«Смотрите, что говорит не только действующий посол, но и бывший посол Ирана, вбрасывает в поле мессидж о том, что мол мы можем на выгодных условиях поставлять газ. Но когда говоришь этим людям: поставите ли вы газ к границе Армении на 1 цент дешевле российского, то получаешь отрицательный ответ. Это составная часть региональной политики Ирана. Грубо говоря, говоря народным языком, они подставляют власти Армении и государство Армения, исходя из своей региональной политики», — сказал депутат-республиканец.

Официальные Ереван и Тегеран время от времени выступают с заявлениями, в которых отмечают, что ведут переговоры вокруг покупки Арменией иранского газа, однако уже много лет этот процесс не сдвигается с мертвой точки.

В декабре 2013 года по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Армению, власти Армении продали российскому монополисту «Газпрому» последние 20% принадлежащих Армении акций ЗАО «АрмРосгазпром» (в настоящее время эта компания называется «Газпром Армения»), и «Газпром» стал владельцем 100% акций армянской компании.

Тогдашний посол Ирана в Армении Мохаммад Реиси спустя четыре дня после этой сделки, 6 декабря, на встрече с журналистами заявил, что каждая страна сама определяет цену на газ. «Возможно, одна страна продаст какой-то другой стране 1000 кубометров газа за 400 долларов, а другой стране захочет продать столько же газа за 100 долларов», — сказал Реиси.

Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян вчера в Национальном собрании вновь заявил, что Россия и сегодня предлагает Армении самый дешевый газ. «Я приехал из аэропорта, вернулся из Туркменистана. Эти обсуждения шли всегда, они продолжаются и всегда будут продолжаться. Никаких подвижек на данный момент я зафиксировать не могу, потому что предлагаемые нам цены не конкурентоспособны по сравнению с ценами на газ, который мы сегодня получаем», — сказал министр.

Министру ответил депутат фракции «Елк», лидер партии «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян: «Причина, по которой правительство бесплатно предоставляет наш газопровод «Газпрому», предельно ясна: потому что премьер-министр — бывший сотрудник «Газпрома», здесь есть конфликт интересов, что еще он должен был делать».

«Другое обстоятельство: правительство заявляет, что иранский газ не дешевле российского. А я говорю, что мы не верим подобным заявлениям правительства, потому что здесь есть вопрос конкретных интересов, и та система, которая сформирована в Армении, люди этой системы не позволяют, чтобы она была разрушена, изменена, потому что в этой системе есть история с «левым» газом, на этом люди стали миллионерами», — также сказал Марукян.

Фото — Радио Азатутюн