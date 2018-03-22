МИД РФ: отравление Скрипаля – «авантюра, невыгодная России»

Радио Свобода. Российская сторона обвинила власти Великобритании в неспособности защитить российскую гражданку Юлию Скрипаль от теракта и высказала предположение, что Лондон сам стоит за отравлением. Об этом заявил в среду директор Департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он также предположил, что инцидент мог быть «срежиссирован из-за океана», а «главный стратегический партнер Британии» обладает самым большим в мире арсеналом химического оружия. При этом чиновник добавил, что «Россия никого ни в чем не обвиняет».

Выступая в среду на брифинге, посвященном «делу Скрипалей», Ермаков добавил, что британская сторона не делится с Москвой сведениями, полученными следствием, а также не допускает российских представителей к Юлии Скрипаль. Россия ждет от Лондона детального доклада обо «всем происходящем по делу Скрипалей», заявил глава департамента.

Ермаков в своей речи назвал покушение на Скрипаля «авантюрой», которая «по всем параметрам невыгодна России». Он также заявил, что реальное применение боевых отравляющих веществ в Великобритании привело бы к массовым жертвам. При этом, по утверждению чиновника, Россия уничтожила все запасы химического оружия, оставшиеся с советских времен.

Выступавший вместе с Ермаковым представитель Министерства обороны России, в свою очередь, обвинил в пособничестве терроризму ученого Вила Мирзаянова, впервые рассказавшего о веществе «Новичок» и опубликовавшего формулы химикатов в своей книге.

Присутствующий в зале представитель британского посольства отметила, что Лондон после инцидента предложил России вступить в конструктивный диалог, но Москва на него не пошла. Британия не получила ответы на вопросы, производила ли Россия «Новичок» и как вещество оказалось на территории Великобритании. Владимир Ермаков в своем ответе еще раз отметил, что нападение было совершено на российских граждан и что Москва ничего не должна предоставлять. Он предложил «совместно проводить расследование с открытыми данными».

Бывший начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Виктор Холстов, отвечая на вопрос о «Новичке», заявил, что Россия не производила отравляющее вещество, о котором идет речь.

В Лондоне считают, что российское государство причастно к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом «Новичок», разработанным в СССР. Потерпевших нашли без сознания в парке города Солсбери 4 марта.

Власти Великобритании выслали 23 российских дипломата. Москва в ответ также заявила о высылке британских дипломатических представителей и закрытии Британского совета в России.

Фото — Радио Свобода