«Премьер-министром станет Серж Саргсян»: Степан Сафарян

«То, что Серж Саргсян станет премьер-министром, было уже предопределено принятием новой конституции», – сказала лингвист Нарине Дилбарян 20 марта на пресс-конференции в Пресс-клубе «Айели».

«Когда Серж Саргсян объявил, что не собирается становиться премьер-министром, это была либо просто случайность, либо он это сказал под влиянием момента чисто эмоционально. Но мы все знаем, что эмоциям в политике нет места. В этом столетии цена власти слишком высока, и политики готовы изменить конституцию, лишь бы не расставаться с властью. Из этого можно сделать вывод, что у Сержа Саргсян нет надежного человека, которому он мог бы передать власть», – сказала она.

Политолог Степан Сафарян согласился с тем, что вопрос премьерства Сержа Саргсяна был предрешен, и заявил, что иного произойти не могло, и Серж Саргсян станет премьер-министром. «Просто он не говорил об этом заранее. Я бы тоже на его месте не объявлял об этом общественности раньше времени. И к тому же, вдруг он сказал бы об этом, а Кремль в последний момент решил бы по-другому. Одним словом, ожидать в апреле чего-то другого не следует».

Касаясь результатов президентских выборов в России, Нарине Дилбарян отметила, что изначально было ясно, что Путин сокрушительно победит на голосовании. Вызывает беспокойство только то, что, говоря о могуществе России, он больше акцент ставит на военном аспекте. Как это ни удивительно, но в последнее время Россия стала более терпимой к Азербайджану и Турции. «Оказывается, мы находимся на неопределенном и опасном поле, где мы ничего не можем сделать», – заключила Нарине Дилбарян.

Зарине ГРИГОРЯН