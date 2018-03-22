Армен Амирян подписал в Брюсселе меморандум о присоединении Армении к программе «Культура» проекта «Креативная Европа»

20 марта министр культуры Армении Армен Амирян подписал в Брюсселе меморандум о взаимопонимании относительно участия Армении в программе «Креативная Европа». Этот документ, подписанный между Правительством Республики Армения и Европейской комиссией, со стороны ЕС был подписан Комиссаром ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта Тибором Наврачичем.

Рамочный проект программы «Креативная Европа» стартовал в 2014 году. Он состоит из двух подпрограмм – «Медиа» и «Культура», рассчитанных на реализацию в 2014-2020 годы. Министерство культуры РА присоединяется к подпрограмме «Культура». В настоящее время проект является одним из наиболее финансируемых проектов в сфере культуры ЕС.

Присоединение к подпрограмме «Культура» проекта «Креативная Европа» позволит культурным организациям Армении активно вовлекаться в процесс европейской интеграции, осуществлять грантовые программы в области литературы, театра, архитектуры и изобразительного искусства.

Министерство культуры Армении