Тигран Саргсян встретился с послом США в России Джоном Хантсманом

21 марта в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялась встреча Председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саргсяна с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Российской Федерации Джоном Хантсманом.

Тигран Саргсян рассказал о работе Комиссии, институтах и целях интеграции, а также об актуальных задачах, которые стоят перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) сегодня. Особый акцент был сделан на вопросах торговых отношений ЕАЭС с третьими странами.

Посол Джон Хантсман и Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саргсян высказали поддержку идее налаживания контактов между соответствующими институтами США и Евразийской экономической комиссией по вопросам, представляющим обоюдный интерес.

Пресс-релиз Евразийской экономической комиссии