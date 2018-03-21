Серж Саргсян поздравил президента Ирана Хасана Роухани с праздником Новруз

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани по случаю прекрасного весеннего праздника – Новруза, пожелал ему доброго здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Ирана – мира и благоденствия.

Президент Саргсян выразил надежду, что 1397 год по иранскому календарю будет для Ирана годом прогресса и успехов, а для армяно-иранских отношений – периодом, насыщенным перспективными и практическими программами.

Серж Саргсян отметил, что сформированная в глубине веков армяно-иранская дружба обязывает должным образом оценивать достижения прошлого и оставаться верными духу добрососедских отношений, существующих между Арменией и Ираном, которые являются колыбелями цивилизаций.

Пресс-служба Президента Армении