Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:55 | Март 21 2018
20:55 | Март 21 2018

Серж Саргсян поздравил президента Ирана Хасана Роухани с праздником Новруз

Серж Саргсян поздравил президента Ирана Хасана Роухани с праздником Новруз

Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани по случаю прекрасного весеннего праздника – Новруза, пожелал ему доброго здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Ирана – мира и благоденствия.

Президент Саргсян выразил надежду, что 1397 год по иранскому календарю будет для Ирана годом прогресса и успехов, а для армяно-иранских отношений – периодом, насыщенным перспективными и практическими программами.

Серж Саргсян отметил, что сформированная в глубине веков армяно-иранская дружба обязывает должным образом оценивать достижения прошлого и оставаться верными духу добрососедских отношений, существующих между Арменией и Ираном, которые являются колыбелями цивилизаций.

Пресс-служба Президента Армении

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Рубрики: Международные, Официальные

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