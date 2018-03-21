Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:57 | Март 21 2018
19:57 | Март 21 2018

Серж Саргсян поздравил Курдскую общину Армении с праздником Навроз

Серж Саргсян поздравил Курдскую общину Армении с праздником Навроз

Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Курдской общине Армении в связи с символизирующим пробуждение природы и новый год весенним праздником Навроза, который, по словам Президента Республики, полон новой жизнью, новыми надеждами и ожиданием новых успехов.

Представителям курдской общины Армении Президент Саргсян пожелал счастья, благоденствия и прогресса в братской равноправной семье общественности Армении.

«Будьте уверены, что ваша радость – наша радость, а ваши заботы – наши заботы. Мы вместе строим свободную и благополучную страну для всех нас», — сказано в поздравительном послании Президента.

Пресс-служба Президента Армении

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Общество, Официальные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда